ЕК призвала страны-члены скоординированно начать закачку газа к зиме уже сейчас

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия призвала страны-члены начать закачку газа к зиме уже сейчас, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Учитывая рыночную волатильность, возникшую из-за конфликта на Ближнем Востоке, Еврокомиссия призывает страны Евросоюза начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированным образом и своевременно к следующей зиме", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, на данном этапе энергетическая безопасность ЕС остается под защитой благодаря ограниченной зависимости от импорта из этого региона и грузов сжиженного природного газа (СПГ), проходивших через Ормузский пролив до конфликта. Однако своевременная и скоординированная подготовка имеет ключевое значение для обеспечения надлежащего пополнения газохранилищ к следующему отопительному сезону, адаптации к рыночным условиям и применения гибких мер.

По словам еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена, несмотря на подготовку, "наша уязвимость перед нестабильным мировым рынком очевидна, и нам необходимо уже сейчас принять меры по подготовке к зиме, причем скоординированным образом".

"Начало закачки энергии в хранилища как можно раньше позволит воспользоваться более длительным периодом закачки и адаптироваться к рыночным условиям, чтобы смягчить давление на цены и избежать ажиотажа в конце лета. В эти трудные времена крайне важно, чтобы мы сделали все возможное для защиты наших граждан и предприятий", - заявил еврокомиссар.

Сообщается, что он написал письма министрам энергетики ЕС, где напомнил, что Регламент Евросоюза о хранении газа предоставляет странам ЕС большую гибкость в достижении целевых показателей заполнения хранилищ, позволяя оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия. Эта гибкость, включая возможность снижения целевого показателя заполнения или достижения его в более длительные сроки при определенных условиях, может помочь снизить спрос на газ в периоды дефицита предложения и ослабить давление на цены на газ в Европе.

По данным Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 21 марта средний уровень заполненности подземных хранилищ Европы опустился до 28,48%. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

За историю наблюдений GIE (с 2011 года), самым ранним начало сезона закачки было в 2018 году - 22 марта.

На эталонном европейском хабе TTF газ с поставкой на день вперед торгуется на уровне $684 за тысячу кубометров.

ЕК ЕС
