В АТОР заверили, что на Шри-Ланке нет ограничений на передвижения туристов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Экскурсии и трансферы на Шри-Ланке проводятся в обычном режиме, но их стоимость может вырасти до 30% из-за дефицита топлива, вызванного ближневосточным конфликтом, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Экскурсии и трансферы на Шри-Ланке пока не подорожали, ограничений на передвижения по стране нет. Местные принимающие компании пока держат цены за счет собственных запасов, оптимизации маршрутов и внутренних резервов. По их данным, запасов топлива на острове хватит как минимум до конца апреля", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, топливо в стране выдают по QR-кодам, а для туротрасли действуют отдельные квоты и специальные разрешения, благодаря которым транспорт для туристов обеспечивают в приоритетном порядке.

"По данным туроператоров, на данный момент повышения цен на экскурсии и трансферы нет. Но они не исключают, что в ближайшие недели стоимость может скорректироваться в сторону роста до 30%", - говорится в сообщении.

Ситуация с поставками топлива на Шри-Ланку резко ухудшилась из-за разрушения цепочек глобальных поставок в результате военного конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе страна перешла на нормированную систему распределения бензина, а правительство объявило о четырехдневной рабочей неделе для государственного сектора с целью сокращения потребления топлива. Также 20 марта вступила в силу новая схема нормирования топлива на основе номерных знаков: транспортные средства получают топливо поочередно в зависимости от того, заканчивается ли номерной знак на нечетную или четную цифру.