Инфляция в Великобритании в феврале осталась ожидаемо на уровне 3%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3% в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция осталась на январском уровне, минимальном с марта прошлого года, и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в прошлом месяце на 3,3% (в январе – на 3,6%), алкоголь и табачные изделия – на 3,6% (на 4,6%). Цены на одежду и обувь увеличились на 0,9% после нулевого изменения месяцем ранее. Мебель и товары для дома подорожали на 0,1% (в январе они подешевели на 0,5%).

Рост цен на транспортные услуги замедлился в феврале до 2,4% с январских 2,7%, на услуги связи – до 4,3% с 4,6%. Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 4% (+4,1%). Темпы увеличения стоимости услуг образования и здравоохранения не изменились по сравнению с январем, составив соответственно 5,1% и 3,1% в годовом выражении.

В секторе услуг в целом инфляция замедлилась до 4,2% с 4,3%.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в феврале увеличились на 0,4%, тогда как в январе было зафиксировано их снижение на 0,5% по сравнению с декабрем.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) в прошлом месяце выросли на 3,2% за год после подъема на 3,1% в январе, ставшего минимальным с августа 2021 года. В помесячном сравнении CPI Core повысился на 0,6% после снижения на аналогичную величину месяцем ранее.

Тем временем рост розничных цен (индекс RPI) в феврале замедлился до 3,6% в годовом выражении с январских 3,8%. Это самое слабое повышение индекса с марта прошлого года. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Относительно января в минувшем месяце индекс RPI увеличился на 0,4%.