Поиск

Инфляция в Великобритании в феврале осталась ожидаемо на уровне 3%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3% в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция осталась на январском уровне, минимальном с марта прошлого года, и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в прошлом месяце на 3,3% (в январе – на 3,6%), алкоголь и табачные изделия – на 3,6% (на 4,6%). Цены на одежду и обувь увеличились на 0,9% после нулевого изменения месяцем ранее. Мебель и товары для дома подорожали на 0,1% (в январе они подешевели на 0,5%).

Рост цен на транспортные услуги замедлился в феврале до 2,4% с январских 2,7%, на услуги связи – до 4,3% с 4,6%. Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 4% (+4,1%). Темпы увеличения стоимости услуг образования и здравоохранения не изменились по сравнению с январем, составив соответственно 5,1% и 3,1% в годовом выражении.

В секторе услуг в целом инфляция замедлилась до 4,2% с 4,3%.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в феврале увеличились на 0,4%, тогда как в январе было зафиксировано их снижение на 0,5% по сравнению с декабрем.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) в прошлом месяце выросли на 3,2% за год после подъема на 3,1% в январе, ставшего минимальным с августа 2021 года. В помесячном сравнении CPI Core повысился на 0,6% после снижения на аналогичную величину месяцем ранее.

Тем временем рост розничных цен (индекс RPI) в феврале замедлился до 3,6% в годовом выражении с январских 3,8%. Это самое слабое повышение индекса с марта прошлого года. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Относительно января в минувшем месяце индекс RPI увеличился на 0,4%.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

 Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

На Филиппины впервые за пять лет доставили российскую нефть

OpenAI объявила о закрытии ИИ-платформы для генерации видео Sora

 OpenAI объявила о закрытии ИИ-платформы для генерации видео Sora

Группа депутатов Госдумы вскоре планирует посетить США

 Группа депутатов Госдумы вскоре планирует посетить США

Что случилось этой ночью: среда, 25 марта

Иран не верит, что Трамп заинтересован в мирных переговорах

 Иран не верит, что Трамп заинтересован в мирных переговорах

Пожар начался в международном аэропорту Кувейта из-за попавших в топливный бак БПЛА

Около 290 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

 Около 290 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

Иран предпочитает видеть Вэнса на переговорах с США

Шедшее из Мурманска в Колумбию грузовое судно запросило помощь в Норвежском море

 Шедшее из Мурманска в Колумбию грузовое судно запросило помощь в Норвежском море
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1046 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8784 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
