В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Бордо не выпускают на сушу более чем 1700 человек, находящихся на борту круизного лайнера компании Ambassador Cruise Line, после смерти 90-летнего пассажира, предположительно, от гастроэнтерита, сообщает BFMTV со ссылкой на AFP и его источники в санитарной службе.

Судно прибыло в Бордо в ночь на 13 мая, а перед этим заходило в Белфаст, Ливерпуль и французский Брест. На его борту 1233 пассажира, в основном британцы и ирландцы, а также 514 членов экипажа. Примерно у пятидесяти человек проявились симптомы желудочно-кишечного расстройства, их проверяют на возможное заражение норовирусом. По данным источников, пик заболеваемости пришелся на 11 мая, когда судно находилось в Бресте.

Первичные анализы на борту исключили норовирус, но в университетской больнице Бордо проводятся дальнейшие исследования, отмечает телеканал. Представители санитарного ведомства отвергают любую связь с хантавирусом, который выявили на круизном судне MV Hondius, и допускают вероятность пищевого отравления.

После Бордо лайнер должен был проследовать в Испанию.