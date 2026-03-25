В Южной Корее обвинили трех граждан в госизмене за запуск дронов в КНДР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура в Южной Корее предъявила трем гражданским лицам обвинения в государственной измене за несанкционированный запуск беспилотников в Северную Корею, сообщает в среду агентство Yonhap.

Согласно прокуратуре, такие действия следует расценивать как "пособничество врагу". Обвиняемые четырежды запускали дроны на территорию КНДР за период с сентября 2025 года по январь 2026 года. Они использовали БПЛА для видеосъемки Северной Кореи.

Два беспилотника разбились в КНДР, в результате в январе Пхеньян обвинил Сеул в посягательстве на суверенитет страны. Это сильно ухудшило обстановку на Корейском полуострове.

В Южной Корее обвинение в пособничестве врагу предъявляется за действия, которые наносят вред военным интересам Южной Кореи или приносят выгоду военным интересам КНДР, независимо от того, установлен ли факт сговора с КНДР.