Сотрудник института Европы РАН: Трамп учитывает мнение Европы по войне против Ирана, поскольку ждет помощи

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - О причинах раскола между Америкой и Европой, надеждах Дональда Трампа на помощь союзников в войне против Ирана в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Павел Шариков.

- США и Евросоюз переживают очевидный кризис отношений. Это что - "милые бранятся - только тешатся"?

- Здесь, как всегда, много факторов, нет какого-то одного. Думаю, что просто исторически время подошло: Европа, которая большую часть времени, после Второй мировой войны, находилась под крылом Америки, а США вышли из той же войны самой мощной державой в военном, политическом, международном плане, и они переосмысливают свои отношения.

- Почему именно сейчас?

- Настала некая критическая масса, когда со стороны Америки возникло нежелание и дальше тратить свои ресурсы, и не только финансы, а вообще, на европейскую безопасность, ее экономику, и так далее. А со стороны Европы начались какие-то собственные процессы, связанные с интеграцией, послевоенным восстановлением. Все-таки сегодня мы имеем совершенно другую ситуацию по сравнению со второй половиной 1940-х годов и последующим периодом.

- А как же фактор Трампа?

- Да, именно при нем и современном руководстве Евросоюза, при нынешних лидерах европейских стран этот разлад и происходит. Но говорить о том, что этот кризис в отношениях навсегда, конечно, я бы не стал. Во-первых, никогда нельзя говорить "никогда" или "всегда". Плюс, если проводить исторические параллели, то мы видим, что всегда, когда в Америке к власти приходили правоконсервативные силы, эти тенденции - такие разбегающиеся - они усиливались. А потом приходили демократические силы, и они опять сближались. На примере Трампа, Байдена и сейчас второго срока Трампа это очень хорошо видно.

- Последнее заявление американского лидера о том, что он не забудет Европе позицию по Ирану, - что он имеет в виду?

- Скорее всего, это такой стиль ведения переговоров. Он очень много в переговорах использует именно публичную сферу через свою социальную сеть. Если взять все эти посты и их просто в хронологическом порядке изучать, то мы не проследим американский взгляд, даже позицию Белого дома по каким-то вопросам.

- А его демонстративная солидарность со строптивым венгерским премьером Орбаном, неприятие безоговорочной поддержки Европы Украины – это из той же серии?

- Ну, знаете, сейчас вообще на подъеме определенное количество европейских партий, которые продвигаются с оглядкой даже не столько на Трампа, сколько вообще на это MAGA-движение с его борьбой против мигрантов и прочими консервативными вещами.

- То есть Трамп вольно или невольно раскалывает европейское единство?

- Все эти известные правые партии - германская AFD, Французское национальное собрание, австрийская Свободная партия, аналогичная партия в Голландии - они сейчас действительно набирают популярность или уже ее приобрели. Так вот - не без оглядки через океан. В общем, они тоже смотрят, что популярно в Америке.

- США выступают за скорейшее урегулирование украинского кризиса, а европейские союзники говорят – нет, война должна завершиться на условиях Украины. Это как?

- Так это же говорят не правые европейские партии. США при Трампе, судя по всему, позиционируют себя в качестве беспристрастного, насколько это возможно, посредника между Россией и Украиной. И участие Европы как участника переговоров, по мнению Вашингтона, осложнит так называемый мирный процесс. Во всяком случае в том виде, как его видит Трамп.

- А расхождения по Ближнему Востоку - они разве не отдаляют также друг от друга США и Европу?

- Я думаю, что стабильность так или иначе является для них общим интересом. Просто разное понимание того, как до этой стабильности дойти. Трамп считает, во всяком случае считал три недели назад, что разбомбить режим – это будет быстрый путь к победе. В какой-то степени повторить свой венесуэльский успех начала года. Судя по многим публикациям, мы видим, что все пошло не по плану.

- Будет ли все-таки Трамп считаться с европейской позицией по Ближнему Востоку с учетом разных видений решения кризиса?

- То, что лидер США сам просит помощи Европы, уже означает, что он считается с ней. То есть он полагает, что у Европы есть потенциал, который может Америке пригодиться, и хочет его использовать.

- Европа отправит военные корабли в горячий регион?

- Военные корабли, я думаю, менее вероятно. А вот использование баз, предоставление разведданных, еще какое-то техническое сотрудничество, или еще что-то - вполне возможно. Более того, разные страны по-разному. Испания в меньшей степени, Франция, Германия – в большей степени. Вот все, как всегда, очень сложно.