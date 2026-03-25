Минск ограничил доступ к ряду белорусских сайтов из-за границы

По словам провайдеров, это временная мера

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии ограничен доступ к сайтам на виртуальном хостинге из-за границы, сообщают белорусские хостинг-провайдеры.

"В соответствии с распоряжением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь, с 20:00 24 марта до 8:00 26 марта 2026 года белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за пределов Республики Беларусь", - в частности, сообщает провайдер hoster.by.

"Эти меры обусловлены угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием", - говорится в сообщении.

Провайдер hb.by сообщает, что недоступными для пользователей за рубежом в указанный период стали сайты с интеграцией с внешними платформами - облачной платформой Cloudflare, платежными системами, API зарубежных сервисов, внешними формами и виджетами.

Как отмечают пользователи, недоступны при попытке загрузить из-за пределов Белоруссии сайты ряда белорусских государственных и негосударственных СМИ, Нацбанка и т.д.