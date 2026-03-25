Штаб-квартира Таможенного управления ЕС разместится в Лилле

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что согласовал с Европарламентом выбор французского города Лилль для размещения в нем будущего Таможенного управления Европейского союза (EUCA) - нового административного органа союза.

"Управление будет отвечать за координацию и поддержку деятельности национальных таможенных органов по всему союзу. Ожидается, что в его штате будет около 250 сотрудников", - говорится в сообщении.

В Брюсселе объяснили, что создание нового управления станет "частью работы по реформированию общей таможенной системы ЕС, чтобы она могла справиться со значительным давлением от увеличения торговых потоков, фрагментации национальных систем, быстрого развития электронной коммерции и меняющихся геополитических реалий".

В дальнейшем местоположение штаб-квартиры EUCA будет включено в общий регламент таможенной реформы, политические дискуссии по которому между Советом ЕС и Европарламентом находятся на завершающей стадии. На переговорах согласуют и дату начала работы EUCA.

Европарламент Лилль EUCA Совет ЕС
Новости по теме

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

 Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Правительство Израиля разрешило армии призвать до 400 тысяч резервистов

В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

 В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

Тегеран отверг предложения США по окончанию конфликта

 Тегеран отверг предложения США по окончанию конфликта

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека

США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

 США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии

В Иране заявили, что запустили ракеты по авианосцу США, вынудив его сменить курс

AP сообщило о планах переброски на Ближний Восток 1000 американских десантников

 AP сообщило о планах переброски на Ближний Восток 1000 американских десантников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1063 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8791 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });