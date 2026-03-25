Штаб-квартира Таможенного управления ЕС разместится в Лилле

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что согласовал с Европарламентом выбор французского города Лилль для размещения в нем будущего Таможенного управления Европейского союза (EUCA) - нового административного органа союза.

"Управление будет отвечать за координацию и поддержку деятельности национальных таможенных органов по всему союзу. Ожидается, что в его штате будет около 250 сотрудников", - говорится в сообщении.

В Брюсселе объяснили, что создание нового управления станет "частью работы по реформированию общей таможенной системы ЕС, чтобы она могла справиться со значительным давлением от увеличения торговых потоков, фрагментации национальных систем, быстрого развития электронной коммерции и меняющихся геополитических реалий".

В дальнейшем местоположение штаб-квартиры EUCA будет включено в общий регламент таможенной реформы, политические дискуссии по которому между Советом ЕС и Европарламентом находятся на завершающей стадии. На переговорах согласуют и дату начала работы EUCA.