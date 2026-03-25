В Иордании сообщили о запуске пяти ракет из Ирана за последние сутки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В иорданской армии заявили о запуске из Ирана пяти баллистических ракет и нескольких беспилотников, сообщает в среду Al Jazeera.

"За последние 24 часа иранские войска нанесли по стране пять ракетных ударов и запустили беспилотники", - сообщает телеканал со ссылкой на Главное командование Иордании.

Сообщается, что одну баллистическую ракету не удалось перехватить, однако это привело лишь к материальному ущербу; жертв удалось избежать.