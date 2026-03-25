В Евросовете заявили, что энергетический кризис в связи с Ираном не изменит политику ЕС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Высокие цены на энергоносители, вызванные энергетическим кризисом вследствие военной операции против Ирана, не изменят политику Евросоюза в сфере энергоснабжения, так как она направлена развитие собственных источников энергии, считает председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Высокие цены на энергоносители являются одной из самых больших проблем для конкурентоспособности Европейского союза. Нынешний кризис на Ближнем Востоке и его влияние на мировое энергоснабжение подтверждают правильность выбранного нами пути: декарбонизация и ускорение развития собственных источников энергии (...) остаются верным путём к ограничению опасной зависимости и снижению цен на энергоносители в долгосрочной перспективе", - заявил Кошта в среду, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Он напомнил, что на саммите ЕС 19 марта по этому вопросу "не было никакой двусмысленности". "Однако стало ясно, что одновременно необходимо принять незамедлительные меры для защиты наших граждан и предприятий. В этой связи (Европейская - ИФ) комиссия представит ряд временных и целенаправленных мер, учитывающих специфику государств - членов и особую уязвимость некоторых энергоемких отраслей промышленности, чтобы противодействовать риску переноса производства и сохранить рабочие места", - сказал глава Евросовета.