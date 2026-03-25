Поиск

В Евросовете заявили, что энергетический кризис в связи с Ираном не изменит политику ЕС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Высокие цены на энергоносители, вызванные энергетическим кризисом вследствие военной операции против Ирана, не изменят политику Евросоюза в сфере энергоснабжения, так как она направлена развитие собственных источников энергии, считает председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Высокие цены на энергоносители являются одной из самых больших проблем для конкурентоспособности Европейского союза. Нынешний кризис на Ближнем Востоке и его влияние на мировое энергоснабжение подтверждают правильность выбранного нами пути: декарбонизация и ускорение развития собственных источников энергии (...) остаются верным путём к ограничению опасной зависимости и снижению цен на энергоносители в долгосрочной перспективе", - заявил Кошта в среду, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Он напомнил, что на саммите ЕС 19 марта по этому вопросу "не было никакой двусмысленности". "Однако стало ясно, что одновременно необходимо принять незамедлительные меры для защиты наших граждан и предприятий. В этой связи (Европейская - ИФ) комиссия представит ряд временных и целенаправленных мер, учитывающих специфику государств - членов и особую уязвимость некоторых энергоемких отраслей промышленности, чтобы противодействовать риску переноса производства и сохранить рабочие места", - сказал глава Евросовета.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме заявили о продуктивности продолжающихся переговоров с Тегераном

Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

 Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

Израиль пытается нанести удары по максимуму целей в Иране из-за возможных переговоров

Трамп назначил Цукерберга, Эллисона и Хуана в состав совета по технологиям

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

 Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Правительство Израиля разрешило армии призвать до 400 тысяч резервистов

В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

 В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

Тегеран отверг предложения США по окончанию конфликта

 Тегеран отверг предложения США по окончанию конфликта

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1073 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8792 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
