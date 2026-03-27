Еврокомиссия представит налоговые меры для смягчения роста цен на энергоносители

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) по поручению Евросовета разрабатывает целенаправленные временные меры для решения проблемы роста цен на энергоносители, заявил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.

"ЕК представит предложения по снижению налоговых ставок на электроэнергию и обеспечению более низких налогов на электроэнергию по сравнению с ископаемым топливом, повышению производительности сетевой инфраструктуры и модернизации системы торговли выбросами, в том числе путем обновления критериев для бесплатного распределения и увеличения квот Резерва стабильности рынка для снижения волатильности цен", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам обсуждения экономической ситуации в ЕС Еврогруппой.

По его словам, ЕК также готова тесно сотрудничать с государствами-членами для разработки "мер политики на национальном уровне по смягчению последствий повышения цен на энергоносители".

Домбровскис отметил, что "любые эффективные национальные меры политики по защите экономики и населения должны соответствовать определенным ключевым принципам".

"К ним относятся необходимость целенаправленных действий, их временный характер, отсутствие увеличения совокупного спроса на нефть и газ, а также согласованность с необходимостью продолжения декарбонизации нашей энергетической системы", - объяснил член ЕК.

ЕК ЕС Валдис Домбровскис
Президент Кубы заявил об исчезновении двух мексиканских судов с гуманитарной помощью

Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

Китай начал два расследования в отношении торговых практик США

Ядерный арсенал США на февраль 2026 года оценили в 3,7 тыс. боеголовок

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

