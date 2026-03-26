S&P Global Ratings ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны и Великобритании до 1% в 2026 году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Аналитики S&P Global Ratings ухудшили прогноз роста экономики еврозоны и Великобритании в 2026 году до 1%.

Ранее ожидался подъем на 1,2% в еврозоне и на 1,4% в Великобритании, говорится в отчете агентства. Начало войны на Ближнем Востоке и ее влияние на цены на нефть и газ стали причиной пересмотра прогнозов.

"В начале 2026 года европейская экономика находилась на пороге полного восстановления после двух основных потрясений последних лет: пандемии COVID-19 и резкого роста цен на энергоносители в 2022 году, - отмечается в сообщении. - Наш прогноз на 2026 год предполагал сохранение в целом стабильного роста в регионе с перспективой ускорения в среднесрочной перспективе".

Аналитики S&P GR ожидали ослабления базовой инфляции, даже в Великобритании, что открыло бы путь для дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии.

"Однако в свете последних событий мы теперь ожидаем, что рост экономики в 2026 году будет слабее, а инфляция выше, - говорится в отчете. - На 2026 год мы прогнозируем инфляцию в еврозоне на уровне 2,4%, что на 0,6 процентного пункта выше нашего предыдущего прогноза".

При этом в Великобритании инфляция по-прежнему ожидается на уровне 2,4%, поскольку принятый в ноябре законопроект об энергетике ограничивает повышение цен до конца 2026 года.

S&P GR прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2027 году на 1,2%, в 2028 году - на 1,4%, в 2029 году - на 1,2%. Инфляция предполагается на уровне 1,9%, 2,1% и 2% соответственно.

В Великобритании ожидается подъем экономики соответственно на 1,3%, 1,4% и 1,5%, инфляция предполагается на уровне 2,2% в 2027 и 2028 гг, 1,9% в 2029 году.

Экономика Германии, как ожидается, в 2026 году увеличится на 0,8%, в 2027 году - на 1,4%, в 2028 году - также на 1,4%, в 2029 году - на 1,2%. Во Франции подъем составит 0,8% в этом году и 1,1% в последующие три года, говорится в отчете.