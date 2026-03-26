Трамп считает, что шансы на урегулирование украинского кризиса сохраняются

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Еще остаются шансы на урегулирование кризиса на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что (ситуация - ИФ) немного утихает, и у нас есть шанс это закончить", - сказал он в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, ситуация вокруг Украины "очень, очень тяжелая". "Но мы очень усердно работаем над тем, чтобы урегулировать ее", - подчеркнул американский президент.