Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Валютные резервы Турции в марте упали на $43,4 млрд к февралю, что стало самым значительным сокращением за время ведения расчетов, по расчетам Bloomberg, основанным на данных ЦБ страны.

Дефицит счета текущих операций Турции в марте поднялся до $9,7 млрд - максимума с января 2023 года, сообщил Центробанк. В феврале отрицательное сальдо составляло $7,3 млрд, в марте 2025 года - $4,9 млрд.

Турция, которая является крупным импортером энергоносителей, сильно пострадала от повышения цен на энергоносители из-за закрытия Ормузского пролива и связанных с этим перебоев в мировых поставках нефти и нефтепродуктов, отмечает агентство.

В первом квартале дефицит счета текущих операций составил $23,7 млрд против $14,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

В четверг ЦБ Турции представит обновленные экономические прогнозы. Эксперты ожидают повышения целевого показателя инфляции на этот год, который сейчас составляет 16%.

Рост потребительских цен в Турции в апреле ускорился, обновив максимум с октября, в частности, из-за подъема стоимости продуктов питания. Инфляция составила 32,37% в годовом выражении по сравнению с 30,87% в марте, по данным статуправления Turkstat.