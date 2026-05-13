Трамп прибыл с визитом в Китай

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в среду в Пекине, сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

В предыдущий раз Трамп посещал КНР в 2017 году во время первого президентского срока.

Визит Трампа проходит с 13 по 15 мая. Ранее президент заявлял о планах обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином Иран и энергетику; также он упоминал тему поставок американского оружия властям Тайваня.

Издание The Washington Post (WP) отмечало, что лидеры также будут обсуждать торговую проблематику и технологии искусственного интеллекта. При этом, по данным газеты, в американском руководстве рассчитывают сохранить хрупкое торговое перемирие между США и КНР, чтобы Китай продолжал поставки редкоземельных металлов, а Трамп в свою очередь воздерживался от чрезмерно высоких пошлин на китайские товары. Однако, добавляет WP, экономический эффект от военной кампании США против Ирана ослабил позиции Вашингтона на переговорах.