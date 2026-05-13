Начались переговоры о возможности переброски в Польшу выводимых из Германии ВС США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Варшава начала переговоры с Вашингтоном о возможности переброски в Польшу американских войск, выводимых из Германии, заявил замглавы польского Минобороны Павел Залевский. Об этом сообщают польские СМИ

"Ведутся двусторонние переговоры", - сказал Залевский и добавил, что он "поднял этот вопрос в понедельник во время встречи с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом ДиНанно".

"Американцы знают, что мы готовы. Они знают, что в Польше существует полный политический консенсус по этому вопросу, что очень важно, и что американских солдат очень рады видеть в нашей стране", - подчеркнул Залевский.

По его словам, Варшава "готова финансировать как расширение ротационного присутствия, так и инфраструктуру, необходимую для постоянного развертывания, а польские муниципалитеты уже представили предложения по размещению американских подразделений".

"Наша цель - наращивание американского военного потенциала в Польше и на восточном фланге в целом", - подчеркнул замминистра.

США, как ожидается, представят пересмотренную схему развертывания своих войск в Европе в июне 2026 года, когда завершится глобальный обзор оборонной стратегии.

Сейчас в Польше дислоцировано порядка 10 тысяч военнослужащих США.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5 тысяч американских военнослужащих.