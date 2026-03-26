Оппозиция Молдавии отложила внесение вотума недоверия кабмину из-за режима ЧП

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В связи с введением в Молдавии режима чрезвычайного положения оппозиция вынуждена отложить инициативу о вотуме недоверия правительству, сообщил в четверг председатель Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон.

"Сегодня мы собирались подать вотум недоверия правительству (Александра - ИФ) Мунтяну. Мы обсудили с коллегами из оппозиции и имели минимальное количество - 26 подписей, чтобы вызвать правительство на отчёт. Учитывая, что парламент утвердил чрезвычайное положение, внести вотум недоверия невозможно", - сказал Додон журналистам.

Он подчеркнул, что ПСРМ не отказывается от этой инициативы и будет вносить предложение о вотуме недоверия, чтобы правительство представило парламенту отчёт о работе.

Парламент Молдавии ввёл с 25 марта режим чрезвычайного положения в области энергетики.