Парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение в области энергетики сроком на 60 дней

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии введен режим чрезвычайного положения в области энергетики сроком на 60 дней, решение об этом принял парламент во вторник вечером по запросу правительства.

Обсуждение продолжалось в течение четырех часов, предложение поддержали 72 депутата от всех фракций, за исключением Партии социалистов и Партии коммунистов.

Премьер-министр Александру Мунтяну, представлявший проект с трибуны, отметил, что такая мера абсолютно необходима "после российских ударов, которые накануне повредили участок ЛЭП Исакча-Вулкэнешть, проходящий по украинской территории".

"Напоминаю, что на эту линию приходится до 60-70% потребления электроэнергии (на правом берегу Днестра)", - заявил он.

Премьер добавил, что введение чрезвычайного положения позволит правительству "действовать быстро", чтобы избежать возможных отключений.

"Энергетическая система работает на пределе своих возможностей и подвержена рискам, которые могут повториться. Введя режим чрезвычайного положения, мы сможем: организовать и поддерживать островки потребления, питаемые от линий электропередач мощностью 110 кВ; обеспечить аварийные закупки. Мы сможем защитить критически важную инфраструктуру и работать напрямую с компаниями и внешними партнерами. Мы будем отдавать приоритет потреблению. Таким образом, будут защищены важнейшие социальные институты и население", - отметил Мунтяну.

В этой связи он призвал граждан, "ответственно использовать электроэнергию", "избегать ненужного потребления, особенно в часы пик" и получать информацию только из официальных источников.

Фракции Партии коммунистов и Партии социалистов не участвовали в голосовании. Лидер социалистов Игорь Додон объяснил это тем, что "ранее правительства Натальи Гаврилицы и Дорина Речана уже вводили режим ЧС" и "именно в этот период были допущены серьезные злоупотребления: были украдены десятки миллиардов леев, закупки газа и электроэнергии осуществлялись непрозрачно, по завышенным ценам или вовсе в условиях секретности".