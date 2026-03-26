Канада ввела дополнительные санкции против связанных с Россией судов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Канада ввела дополнительные санкции в отношении 100 судов, связанных с РФ, сообщает МИД Канады.

"Для дальнейшего усиления мер по противодействию уклонения России от санкций Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из российского теневого флота", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что "Россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования боевых действий на Украине, используя сеть судов и вспомогательных организаций, в основном, нефтяных танкеров для перевозки товаров и сырья, находящихся под санкциями, включая сырую нефть, в страны по всему миру".

"Эти санкции призваны ограничить возможности России по финансированию военных действий, избегая при этом ненужного вреда для простых людей", - подчеркивается в сообщении.