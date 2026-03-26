Силы ПВО ОАЭ перехватили 15 иранских баллистических ракет

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов сбили в четверг 15 баллистических ракет, запущенных Ираном, сообщило министерство обороны ОАЭ.

Кроме того, были перехвачены и ликвидированы 11 иранских ударных беспилотников, говорится в сообщении военного ведомства.

Всего с начала американской военной операции Эмираты перехватили 372 иранские баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1 тыс. 826 беспилотников.