В парламенте Ирана заявили о безальтернативности иранского плана урегулирования конфликта с США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Представленный Ираном американской стороне план урегулирования конфликта не имеет альтернатив, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Нет иного выбора, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным, не более чем чередой неудач", - написал Галибаф в соцсети X.

По его словам, чем дольше Вашингтон будет "тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию конфликта, так как посчитал их "грудой мусора". Трамп подчеркнул, что режим прекращения огня находится в крайне шатком состоянии. Вместе с тем американский лидер отметил, что у него самого есть "самый лучший в мире план" по Ирану.