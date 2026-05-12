Поиск

В парламенте Ирана заявили о безальтернативности иранского плана урегулирования конфликта с США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Представленный Ираном американской стороне план урегулирования конфликта не имеет альтернатив, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В миреТрамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по ИрануТрамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по ИрануЧитать подробнее

"Нет иного выбора, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным, не более чем чередой неудач", - написал Галибаф в соцсети X.

По его словам, чем дольше Вашингтон будет "тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию конфликта, так как посчитал их "грудой мусора". Трамп подчеркнул, что режим прекращения огня находится в крайне шатком состоянии. Вместе с тем американский лидер отметил, что у него самого есть "самый лучший в мире план" по Ирану.

Хроника 28 февраля – 12 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран парламент США урегулирование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

 Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

 ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

 Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов