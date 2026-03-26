Поиск

ЕС выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ЕС настойчиво призывает всех участников конфликта на Ближнем Востоке к прекращению боевых действий, защите мирного населения и гражданских инфраструктур и уважению международного права, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы готовы участвовать в любых дипломатических усилиях, чтобы снизить напряженность, добиваться долгосрочного решения, прекратить вооруженные действия, не позволить Ирану обладать ядерным оружием и положить конец его дестабилизирующим действиям, в частности программе баллистических ракет", - сказал пресс-секретарь журналистам в четверг в Брюсселе.

При этом аль-Ануни напомнил, что 26-27 марта во Франции проходит совещание глав МИД стран G7, в котором участвует Каллас. Министры иностранных дел обсуждают Ближний Восток, в частности Иран, и ожидают прибытия на встречу госсекретаря США Марко Рубио.

Иран ЕС Каи Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8810 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1105 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
