ЕС выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ЕС настойчиво призывает всех участников конфликта на Ближнем Востоке к прекращению боевых действий, защите мирного населения и гражданских инфраструктур и уважению международного права, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы готовы участвовать в любых дипломатических усилиях, чтобы снизить напряженность, добиваться долгосрочного решения, прекратить вооруженные действия, не позволить Ирану обладать ядерным оружием и положить конец его дестабилизирующим действиям, в частности программе баллистических ракет", - сказал пресс-секретарь журналистам в четверг в Брюсселе.

При этом аль-Ануни напомнил, что 26-27 марта во Франции проходит совещание глав МИД стран G7, в котором участвует Каллас. Министры иностранных дел обсуждают Ближний Восток, в частности Иран, и ожидают прибытия на встречу госсекретаря США Марко Рубио.