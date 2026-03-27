Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, аналитики оценивали корпоративные новости и последние заявления президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Ираном.

Трамп призвал Тегеран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае страна столкнется с серьезными последствиями.

"Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные американской стороной предложения из 15 пунктов об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

"Обмен репликами ускорился. Кроме того, мы не знаем, с кем именно Трамп ведет переговоры, - отметил Даг Бит из Wells Fargo Investment Institute. - Поступает много противоречивых сигналов, мы наблюдаем настоящий туман войны, и рынки реагируют на неопределенность всей ситуации".

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 210 тыс. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Акции американского производителя премиальных товаров для ухода за волосами Olaplex Holdings взлетели в цене в полтора раза на новости, что германская Henkel AG покупает компанию за $1,4 млрд.

Цена бумаг Jefferies Financial поднялась на 1,6%, хотя прибыль инвестбанка за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Котировки акций Brown-Forman Corp., производителя виски Jack Daniel's, подскочили почти на 10% на сообщениях СМИ о том, что французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, рассматривает возможность покупки американской компании.

Бумаги золотодобывающих компаний на биржах в США подешевели на фоне снижения цен на золото. Котировки акций Sibanye-Stillwater опустились на 4,6%, Harmony Gold - на 4,2%, Newmont Corp. - на 2,1%.

Тем временем рыночная стоимость энергетических компаний выросла вслед за нефтяными котировками. Капитализация Chevron Corp. и Exxon Mobil поднялась на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,01% и составил 45960,11 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Nvidia Corp. - бумаги самой дорогой компании мира упали в цене на 4,2%. Цена акций 3M Co. снизилась на 2,7%, Boeing Co. - на 2,61%, Goldman Sachs Group - на 2,3%. Тем временем рыночная стоимость Salesforce Inc. выросла на 2%.

Значение Standard & Poor's 500 упало на 1,74% - до 6477,16 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 2,38% и завершил торги на уровне 21408,08 пункта.

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям

Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа

Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

 Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

 Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными

 Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8814 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
