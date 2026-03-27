Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, аналитики оценивали корпоративные новости и последние заявления президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Ираном.

Трамп призвал Тегеран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае страна столкнется с серьезными последствиями.

"Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные американской стороной предложения из 15 пунктов об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

"Обмен репликами ускорился. Кроме того, мы не знаем, с кем именно Трамп ведет переговоры, - отметил Даг Бит из Wells Fargo Investment Institute. - Поступает много противоречивых сигналов, мы наблюдаем настоящий туман войны, и рынки реагируют на неопределенность всей ситуации".

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 210 тыс. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Акции американского производителя премиальных товаров для ухода за волосами Olaplex Holdings взлетели в цене в полтора раза на новости, что германская Henkel AG покупает компанию за $1,4 млрд.

Цена бумаг Jefferies Financial поднялась на 1,6%, хотя прибыль инвестбанка за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Котировки акций Brown-Forman Corp., производителя виски Jack Daniel's, подскочили почти на 10% на сообщениях СМИ о том, что французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, рассматривает возможность покупки американской компании.

Бумаги золотодобывающих компаний на биржах в США подешевели на фоне снижения цен на золото. Котировки акций Sibanye-Stillwater опустились на 4,6%, Harmony Gold - на 4,2%, Newmont Corp. - на 2,1%.

Тем временем рыночная стоимость энергетических компаний выросла вслед за нефтяными котировками. Капитализация Chevron Corp. и Exxon Mobil поднялась на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,01% и составил 45960,11 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Nvidia Corp. - бумаги самой дорогой компании мира упали в цене на 4,2%. Цена акций 3M Co. снизилась на 2,7%, Boeing Co. - на 2,61%, Goldman Sachs Group - на 2,3%. Тем временем рыночная стоимость Salesforce Inc. выросла на 2%.

Значение Standard & Poor's 500 упало на 1,74% - до 6477,16 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 2,38% и завершил торги на уровне 21408,08 пункта.