Евразийский межправительственный совет одобрил пакет документов по развитию интеграции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - По итогам заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписано 12 документов, решения направлены на развитие интеграции и повышение устойчивости экономик стран-участниц, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в расширенной части заседания предложил утвердить ряд документов, включая положение о евразийских технологических платформах, программу совместных действий в сфере защиты прав потребителей, а также пакет изменений по финансовой поддержке промышленной кооперации.

По его словам, повестка включала 13 вопросов, часть из которых была рассмотрена в узком составе. Участникам также представили отчёты о практике таможенного декларирования, макроэкономической ситуации и развитии интегрированной информационной системы.

В заседании под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова приняли участие главы правительств стран союза, а также представители государств-наблюдателей.

Следующее заседание ЕМПС пройдёт 6-7 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).