Евразийский межправительственный совет одобрил пакет документов по развитию интеграции
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - По итогам заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписано 12 документов, решения направлены на развитие интеграции и повышение устойчивости экономик стран-участниц, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в расширенной части заседания предложил утвердить ряд документов, включая положение о евразийских технологических платформах, программу совместных действий в сфере защиты прав потребителей, а также пакет изменений по финансовой поддержке промышленной кооперации.
По его словам, повестка включала 13 вопросов, часть из которых была рассмотрена в узком составе. Участникам также представили отчёты о практике таможенного декларирования, макроэкономической ситуации и развитии интегрированной информационной системы.
В заседании под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова приняли участие главы правительств стран союза, а также представители государств-наблюдателей.
Следующее заседание ЕМПС пройдёт 6-7 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).