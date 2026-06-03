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В Госдепе заявили о прогрессе на переговорах Израиля и Ливана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Израиль и Ливан достигли прогресса в ходе четвертого раунда переговоров о прекращении конфликта, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пигот.

"Продолжается прогресс по вопросам политики и безопасности, поскольку мы преодолеваем неудачи последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению, направленному на восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля", - заявил Пигот по итогам переговоров в Вашингтоне.

В миреПереговоры между Израилем и Ливаном начались в ВашингтонеЧитать подробнее

Переговоры продолжатся в среду.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня. При этом многие СМИ сообщали о том, что израильские военные продолжают наносить удары по южным районам Ливана.

Ливан и Израиль в апреле согласовали перемирие. Армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вело движение "Хезболла", которое не является участником договоренностей о перемирии.

Дональд Трамп Израиль Ливан США
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