Ядерный арсенал США на февраль 2026 года оценили в 3,7 тыс. боеголовок

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны США по состоянию на февраль 2026 года располагает запасом примерно в 3700 ядерных боеголовок для доставки баллистическими ракетами и самолетами. Об этом говорится в новом исследовании Федерации американских ученых, опубликованном в Бюллетене ученых-атомщиков.

По данным экспертов, большая часть из этих боеголовок не развернута, а хранится для возможного оснащения ракет и самолетов в случае необходимости.

"По нашим оценкам, в настоящее время развернуто около 1770 боеголовок, из которых примерно 1370 боеголовок размещены на стратегических баллистических ракетах, еще 300 - на базах стратегических бомбардировщиков в Соединенных Штатах. Еще 100 тактических ядерных бомб размещены на авиабазах в Европе", - отмечается в исследовании.

Российско-американским договором СНВ-3, действие которого прекратилось 5 февраля 2026 года, было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц.

Остальные американские боеголовки - примерно 1930 - находятся на хранении в качестве так называемой "страховки" от технических или геополитических неожиданностей. Несколько сотен этих боеголовок планируется вывести из эксплуатации до 2030 года.

Как указывают эксперты, хотя большая часть ядерных боеголовок США составляет военный запас министерства обороны, выведенные из эксплуатации боеголовки, находящиеся на хранении в министерстве энергетики и ожидающие демонтажа, составляют "значительную долю" от общего американского ядерного арсенала.

По мнению экспертов, "темпы демонтажа боеголовок значительно замедлились в последние годы: если в 1990-е годы США демонтировали в среднем более 1000 боеголовок в год, то в 2023 году было демонтировано всего 69 боеголовок - самый низкий показатель с 1990-х годов".