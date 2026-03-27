United Airlines впервые за 6 лет повысит зарплаты бортпроводникам – до максимума в отрасли

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американская United Airlines Holdings и профсоюз бортпроводников AFA-CWA достигли предварительного пятилетнего соглашения об условиях труда, сообщает авиакомпания.

Оно предусматривает первое примерно за шесть лет повышение зарплат бортпроводников. Их начнут повышать сразу, а к концу действия сделки размер оплаты труда достигнет максимальных в отрасли $100 в час.

Кроме того, стюардам и стюардессам будут оплачивать периоды посадки пассажиров и выплатят единовременный бонус на общую сумму $740 млн.

AFA-CWA также сообщил, что бортпроводники будут получать дополнительную компенсацию в случае задержки рейсов, а на работу на ночных рейсах введут новые ограничения.

Прошлым летом члены профсоюза отклонили сделку, предполагавшую немедленное повышение зарплат на 26%. Если они одобрят новое соглашение, United станет последней из крупных американских авиакомпаний, согласовавшей условия труда с бортпроводниками после пандемии коронавирусной инфекции.

В United работают 30 тыс. бортпроводников.

Акции United компании дорожают на 1,1% в ходе предварительных торгов в пятницу.

