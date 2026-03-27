Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Владимир Дмитриев, возглавлявший в 2004-2016 годах Внешэкономбанк, исключен из американского санкционного списка, сообщило OFAC Минфина США.

В SDN List финансист пробыл почти четыре года, при этом включен туда Дмитриев был как член совета директоров Газпромбанка одновременно с целой группой физлиц. Все они, включая Дмитриева, в сообщении OFAC за май 2022 года были обозначены как "руководители" ГПБ, хотя актуальный персональный состав органов управления банка на тот момент уже не раскрывался.

Причины отмены санкций OFAC не называет.