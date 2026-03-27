Апелляция в США освободила Аргентину от выплаты $16,1 млрд акционерам национализированной YPF

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный суд второго округа США отменил решение судьи Лоретты Прески, обязывавшее Аргентину выплатить $16,1 млрд акционерам нефтегазовой компании YPF в связи с ее национализацией, пишет Bloomberg.

Испанская Repsol, владевшая 51% YPF, в 2014 году получила от Буэнос-Айреса компенсацию в $5 млрд, однако миноритарные акционеры не получили ничего. Рассмотрев иск Burford Capital, поданный от лица аргентинского конгломерата Petersen и американской инвесткомпании Eton Park, Преска в 2023 году постановила, что национализация нарушила права акционеров компании. Petersen владела 25% акций YPF на момент ее национализации, Eton Park – 4%.

По мнению апелляционного суда, судья неправильно истолковала аргентинское законодательство.

Истцы могут обжаловать решение апелляции в Верховном суде США, но это может занять месяцы или даже годы, отмечает информагентство.

Финансировавшей разбирательства Burford причиталась значительная доля присужденной в 2023 году компенсации. Ее акции на торгах в Нью-Йорке в пятницу падают на 34,8%, в Лондоне – на 33,7%.