Трамп пригрозил сократить расходы на НАТО

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может сэкономить существенные средства, сократив расходы на НАТО.

"Это позволит нам получить много денег, потому что сейчас мы тратим сотни миллиардов долларов год на НАТО", - приводят слова Трампа американские СМИ.

По его словам, США всегда защищают союзников по НАТО. "Мы всегда готовы прийти им на помощь. Однако, судя по действиям наших союзников, больше нам там тратить такие деньги не следует", - подчеркнул американский президент.

Ранее Трамп неоднократно критиковал партнеров по НАТО за нежелание участвовать в операциях по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

 США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

 Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

 Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

