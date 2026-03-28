Крупный выброс плазмы происходит на Солнце

Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Выброс плазмы, зафиксированный на Солнце, может повлиять на планируемый в ночь на 2 апреля пилотируемый полёт к Луне, при котором, как ожидается, экипаж из четырёх человек впервые более чем за полвека выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце происходит крупный выброс плазмы. Возможно влияние на старт лунной миссии", - сказано в сообщении лаборатории.

Учёные отмечают: "судя по тому, что присылают коронографы и по профилям рентгеновского излучения, на Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы".

"Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полёт к Луне, при котором экипаж из четырёх человек впервые более чем за полвека выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, "в отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь вторичные проявления космической погоды (колебания магнитного поля, изменения плотности атмосферы, рост числа заряженных частиц), на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, окутывающего на несколько суток планету".

"В этой связи солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально. Последний известный случай переноса запуска миссии, связанной с дальним космосом, произошёл в ноябре прошлого года, когда НАСА по распространенному агентством заявлению перенесло запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности", - сообщает лаборатория.

При этом учёные отмечают, что "на настоящий момент ответ на вопрос, может ли плазма прийти к Земле, скорее "нет", чем "да"".

"Центр облака, по тем данным, что сейчас уже есть, уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и, кроме того, заметно смещён вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы. Посмотрим, что покажет расчёт. В то же время, на Солнце, судя по некоторым признакам, начинается системный рост активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Если станет понятно, что это так, то этот фактор придется принимать во внимание", - говорится в сообщении.

