Два малых спутника Pathfinder A выведены на орбиту для тестирования новой технологии навигации

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в субботу вывела на орбиту два малых спутника Pathfinder A Европейского космического агентства (ESA) для демонстрации новой технологии навигации на низкой околоземной орбите, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием Daughter Of The Stars запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1А на полуострове Махия в Новой Зеландии. Малые спутники типа CubeSat массой до 30 кг каждый, построенные компаниями GMV и Thales Alenia Space, были успешно выведены на заданную орбиту высотой 510 км.

По данным ESA, новая навигационная система, которую протестируют спутники, может в будущем составить конкуренцию традиционным GPS-технологиям, предлагая более точное позиционирование по всему миру.

Европейское космическое агентство (ЕКА) к 2027 году планирует отправить на орбиту еще восемь спутников Pathfinder B. Это более крупные аппараты, которые также будут носить характер испытательных. Перспективная полноценная группировка будет насчитывать около 300 аппаратов.

ESA Electron Европейское космическое агентство
ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

 ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

Грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat украли по пути из Италии в Польшу

Что произошло за день: суббота, 28 марта

Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток

Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

Лихачев сообщил, что ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

В МИД РФ призвали прекратить атаки на мирные атомные объекты в Иране

Иран нанес удары по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в ОАЭ

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8826 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1165 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
