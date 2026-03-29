Два малых спутника Pathfinder A выведены на орбиту для тестирования новой технологии навигации

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в субботу вывела на орбиту два малых спутника Pathfinder A Европейского космического агентства (ESA) для демонстрации новой технологии навигации на низкой околоземной орбите, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием Daughter Of The Stars запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1А на полуострове Махия в Новой Зеландии. Малые спутники типа CubeSat массой до 30 кг каждый, построенные компаниями GMV и Thales Alenia Space, были успешно выведены на заданную орбиту высотой 510 км.

По данным ESA, новая навигационная система, которую протестируют спутники, может в будущем составить конкуренцию традиционным GPS-технологиям, предлагая более точное позиционирование по всему миру.

Европейское космическое агентство (ЕКА) к 2027 году планирует отправить на орбиту еще восемь спутников Pathfinder B. Это более крупные аппараты, которые также будут носить характер испытательных. Перспективная полноценная группировка будет насчитывать около 300 аппаратов.