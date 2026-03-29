Обломки беспилотника обнаружены в Атырауской области Казахстана

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Атырауской области (на западе Казахстана) обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, уполномоченные органы проводят проверку, сообщила пресс-служба областной полиции.

"Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

По данным полиции, фрагменты обнаружены в степи, вдали от населенных пунктов.

"Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

Это уже не первый случай обнаружения на западе Казахстана обломков БПЛА. Аналогичные факты были зафиксированы в феврале и марте 2025 года в Западо-Казахстанской области. Последний случай произошел несколько дней назад на территории Акжаикского района Западно-Казахстанской области.