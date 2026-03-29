Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение израильской полиции помешать латинскому патриарху Иерусалима кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле войти в Храм Гроба Господня для совершения мессы в Вербное воскресенье.

"Я осуждаю это решение израильской полиции, которое увеличивает тревожный рост нарушений статуса святых мест Иерусалима", - написал он в социальной сети X.

Макрон заверил патриарха в своей "полной поддержке".

"Свобода вероисповедания в Иерусалиме должна быть гарантирована для всех религий", - подчеркнул французский президент.

Канал BFMTV напомнил, что в начале военных действий США и Израиля против Ирана израильские власти запретили массовые собрания, в том числе в синагогах, церквях и мечетях, в частности, в мечети Аль-Акса во время священного месяца Рамадан.

По информации телеканала, полиция обосновала свое решение тем, что планировка Старого города и святых мест представляет собой "сложную территорию", которая затруднит быстрый доступ экстренных служб в случае нападения, тем самым "представляя реальную угрозу для человеческих жизней".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также осудила действия израильской полиции как "оскорбление не только верующих, но и любого сообщества, признающего свободу вероисповедания", а итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни объявил, что посол Израиля будет вызван в МИД в понедельник.

Израиль Иерусалим Храм Гроба Господня Пьербаттисте Пиццабалле Франция Эммануэль Макрон
Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });