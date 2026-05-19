Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов остановлено во вторник в полдень на востоке Латвии до момента отмены возможной угрозы в воздушном пространстве, свидетельствует информация компании - оператора пассажирских ж/д перевозок Pasazieru vilciens.

По ее данным, в Краславском, Прейльском, Лудзенском, Резекненском, Мадонском, Цесисском, Смилтенском и Гулбенском краях объявлена возможная опасность для воздушного пространства. Движение поездов в этих регионах приостановлено до тех пор, пока потенциальная опасность не будет устранена.

Поезда должны остановиться на последней станции перед зоной опасности. За пределами этой зоны составы ходят по обычному графику.

По данным агентства LETA, которые приводит портал kodols.lv, во вторник незадолго до полудня в восточном приграничье Латвии было разослано оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Изначально сообщалось об угрозе в Краславском и Лудзенском краях, но позже оповещение по каналам сотовой связи было разослано также жителям Прейльского, Резекненского краев и города Резекне.

