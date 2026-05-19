В Эстонии сбили беспилотник

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Эстонии истребитель Балтийской миссии НАТО сбил беспилотник над озером Выртсьярв, сообщил вещателю ERR министр обороны Ханно Певкур.

"Информация поступила от Сил обороны Латвии, радиолокационное изображение Эстонии также зафиксировало движение дрона в Южную Эстонию. Мы приняли необходимые меры, и балтийский истребитель воздушной полиции сбил беспилотник", - сказал Певкур.

Он сообщил эстонскому порталу "Delfi", что это, скорее всего, был украинский дрон, запущенный по цели в России.

В ряде регионов южной и юго-восточной Эстонии была объявлена беспилотная тревога. Около 12:55 Силы обороны объявили, что воздушная опасность миновала.

Последний раз Силы обороны сообщали об угрозе в уездах Выру и Ида-Виру 3 мая.

