Сайт Русской службы BBC внесен в список экстремистских материалов в Белоруссии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сайт Русской службы BBC (в России по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ как к международному сайту BBC, так и к сайту Русской службы британской корпорации) в соответствии с решением суда в Белоруссии внесен в республиканский список экстремистских материалов, публикуемый на сайте министерства информации республики.

"Интернет-сайт с названием "ВВС News Русская Служба" с идентификатором https://www.bbc.com", - указано в документе.

Основанием стало решение суда Ленинского района Могилева от 25 марта 2026 года. "Подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса ("Право суда допустить немедленное исполнение решения" - ИФ)", - говорится в документе.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Белоруссии, изготовление, хранение или распространение информационных материалов, признанных экстремистскими, влечет наложение штрафа, конфискацию средств совершения нарушения, общественные работы или административный арест.