Премьер Венгрии не исключил встречу с Зеленским на следующей неделе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе для обсуждения вопросов венгерского населения на Украине.

"Я готов встретиться с Зеленским в начале следующей недели, если переговоры на экспертном уровне по правам меньшинств завершатся на этой неделе", - заявил он журналистам во вторник в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Венгерский премьер выразил оптимизм по вопросу переговоров, заявив, что верит в начало новой главы в отношениях Венгрии и Украины.

Ранее Мадьяр заявлял, что его страна не поддержит вступление Украины в ЕС, пока вопрос венгерского населения на Украине не будет решен.

В мае Киев и Будапешт начали переговоры по вопросу венгерской общины на Украине. Будапешт давно выступает за расширение прав проживающих на Украине венгров и предоставление им доступа к образованию на венгерском языке.

Отношения между Венгрией и Украиной осложнились в 2017 году, когда поначалу в Киеве приняли закон об обучении с пятого класса средней школы на украинском языке, а два года спустя ограничили употребление венгерского языка в стране.

