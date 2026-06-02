Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выбранил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в телефонном разговоре 1 июня из-за действий ВС Израиля в Ливане, сообщает Axios со ссылкой на американские источники. По их словам, Трамп использовал непарламентские выражение.

Трамп сказал Нетаньяху, что нанесение Израилем ударов по Бейруту приведет к дальнейшей изоляции Израиля на мировой арене, сказал изданию американский чиновник. Еще два источника сообщили, что Трамп напомнил израильскому премьер-министру, что помог ему не попасть в тюрьму, напоминая о поддержке в ходе уголовного процесса над Нетаньяху по обвинениям в коррупции.

"Да ты вообще свихнулся. Если б не я, ты бы был в тюрьме. Я спасаю твою задницу. А тебя теперь все ненавидят, и все ненавидят Израиль", - пересказал суть заявлений Трампа американский чиновник.

Второй источник Axios сказал, что в какой-то момент президент США вышел из себя и заорал на собеседника: "Что ты,.. , делаешь?"

Один из источников рассказал, что Трамп потребовал от Нетаньяху отказаться от планов по ударам по Бейруту, а также выразил недовольство большим количество жертв среди мирных граждан в Ливане. Гнев главы Белого дома был вызван тем, что, по его мнению, действия Израиля в Ливане подрывают попытки Вашингтона достичь соглашения с Ираном, отмечает издание.

Трамп и Нетаньяху в прошлом неоднократно проводили напряженные разговоры, но по-прежнему тесно сотрудничали в отношении Ирана и других проблем. Один источник сказал, что это был один из самых напряженных разговоров Трампа и Нетаньяху с того момента, как Трамп вернулся на пост президента США, сообщает Axios.

Нетаньяху 1 июня сообщил, что дал военным приказ нанести удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте. После этого иранские СМИ сообщили, что Иран из-за действий Израиля в Ливане приостанавливает переговоры с США. Затем Трамп сообщил, что связался с представителями "Израиля" и "Хезболлы" и добился от них согласия на прекращение огня.