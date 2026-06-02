Что случилось этой ночью: вторник, 2 июня

Израиль и "Хезболла" согласились на прекращение атак, на Ильском НПЗ произошел пожар из-за БПЛА, Трамп пересматривает решение о запуске фонда

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и ливанским движением "Хезболла" о прекращении огня. По его словам, Израиль прекратит удары по южным пригородам Бейрута, а "Хезболла" обязуется не атаковать Израиль. Впоследствии действие перемирия должны расширить на всю территорию Ливана.

- США и Иран могут достичь соглашения о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива на следующей неделе, сообщил Трамп. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что диалог с США прекратится, если Израиль продолжит нападения на Ливан.

- На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после атаки БПЛА. В Славянске-на-Кубани обломки дрона обнаружили на территории многоквартирного дома. Люди не пострадали.

- Александр Вучич заверил, что Белград не будет вводить визы для граждан России. Сообщения о том, что власти Сербии обсуждают введение виз для россиян, он назвал "дезинформацией".

- Румынские власти не предоставили России объективных данных об инциденте с беспилотником в Галаце, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Вместо этого они начали отрабатывать политический заказ своих партнеров.

- КСИР нанес удар по торговому судну MSC Sariska в Персидском заливе в ответ на атаку американских ВМС по связанному с Ираном балкеру Lian Star.

- Трамп пересматривает решение о запуске компенсационного фонда объемом $1,8 млрд, сообщило AP со ссылкой на источники. Инициатива вызвала резкую критику в Конгрессе.

