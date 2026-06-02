Воздушное сообщение в Бельгии приостановлено из-за забастовки авиадиспетчеров

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Забастовка служащих бельгийской авиадиспетчерской службы Skeyes заблокировала во вторник авиасообщение в стране с 14:00 местного времени (15:00 по Москве), сообщает RTBF.

В аэропорту Брюсселя отменено 200 рейсов, после того как ночью были отменены рейсы в аэропортах Шарлеруа и Льежа. Работники Skeyes протестуют против условий ввода в эксплуатацию будущей цифровой диспетчерской вышки в городе Намюр, которая, как планируется, централизует управление из диспетчерских вышек аэропортов Льежа и Шарлеруа, начиная с 2027 года, поясняет телеканал.

Аэропорт Брюсселя просит не приезжать пассажиров, у которых были запланированы рейсы с 14:00 до 21:00.

"Согласно имеющейся информации, рейсы, запланированные на сегодня после 21:00, должны быть выполнены", - пообещала администрация аэропорта.

Уже в минувший понедельник вечером спонтанная забастовка авиадиспетчеров привела к отмене 30 пассажирских рейсов в аэропорту Шарлеруа и затронула около 40 грузовых рейсов в аэропорту Льежа.

Руководство Skeyes сообщило во вторник, что отложило обсуждение запланированной цифровой диспетчерской вышки в Намюре, чтобы "учесть опасения, высказанные некоторыми сотрудниками".