Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник вечером провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

"В ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность продолжающимся обострением региональной ситуации. Была подчеркнута необходимость усиления дипломатических усилий, направленных на скорейшее прекращение военных столкновений в регионе", - говорится в сообщении.

Министры также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.