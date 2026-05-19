Эстония не разрешала пролет украинских беспилотников над своей территорией

Киев извинился перед Таллином за инцидент с дроном

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Эстония не предоставляла Украине разрешения на полет беспилотников над эстонской территорией , заявил ERR министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Подтверждаю, что немедленно после этого инцидента связался с министром обороны Украины. Эстония не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства никому, кроме своих союзников, и украинцы тоже не просили этого разрешения. (...) Министр обороны Украины принес извинения за подобный инцидент, но в то же время я был рад, что мы сбили этот дрон", - сказал Певкур.

По его словам, в воздух были подняты истребители дислоцированного в Эстонии отряда миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, беспилотник сбил румынский истребитель.

Мэр сельского муниципалитета Пыльтсамаа Таави Аас сообщил ERR, что сбитый дрон упал в поле в Каблакюла, к югу от Пыльтсамаа, обошлось без пострадавших.

Истребитель Балтийской миссии НАТО сбил около полудня беспилотник над озером Выртсьярв.