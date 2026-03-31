Варшава отвергла возможность переброски польских ЗРК Patriot на Ближний Восток

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ни один из стоящих на вооружении Войска Польского зенитных ракетных комплексов Patriot не будет переброшен на Ближний Восток, заявил во вторник вице-премьер, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не меняется, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо!", - заявил Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба польского военного ведомства.

"Наши союзники прекрасно понимают, насколько важны задачи, которые мы здесь выполняем. Безопасность Польши - абсолютный приоритет", - подчеркнул он.

Ранее газета Rzeczpospolita заявила со ссылкой на свои источники, что США предложили разместить одну из польских батарей Patriot на Ближнем Востоке, а также перевезти запас имеющихся в Польше ракет для них в регионы, затронутые конфликтом с Ираном.