США разрешили Польше производить ракеты для ЗРК Patriot

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США уведомил Варшаву о разрешении производить ракеты для зенитных ракетных комплексов в Польше, заявил телеканалу TVN24 замглавы польского Минобороны Цезари Томчик.

"Американцы вначале скептически относились к тому, чтобы поляки могли производить ракеты PAC-3 для систем Patriot. После нашего визита (визита делегации Минобороны Польши в США - ИФ) все решилось и мы получили предварительное разрешение от Госдепартамента на производство ракет для систем Patriot", - сказал он.

"Они будут производиться на предприятиях польской оборонной промышленности. Речь идет о консорциуме. У нас в Польше есть такие возможности", - подчеркнул он.

Замминистра также отметил, что "второй вопрос - это дальние ракеты для Himars, это ракеты Hellfire, целый комплекс боеголовок, которые можно производить в Польше, и от этого выиграют как поляки, так и американцы, потому что это производство может быть совместным".

"Американцы были очень заинтересованы в этом решении", - отметил Томчик.