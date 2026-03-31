В США заявили, что не будут помогать странам, которые не стали участвовать в разблокировке Ормузского пролива

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США не намерены впредь помогать тем странам, которые отказались от участия в мерах по разблокированию Ормузского пролива, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Вам придется научиться сражаться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же как вы не были рядом с нами", - написал он во вторник в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за проблемы Ормузского пролива, таким как Великобритания, которая отказалась участвовать в "обезглавливании" Ирана, у меня есть предложение: во-первых, покупайте у США - у нас топлива навалом; а во-вторых, наберитесь все-таки храбрости, идите в пролив и просто возьмите его".

Трамп вновь заверил, что Иран "опустошен", и что самая тяжелая часть операции позади. "Идите и возьмите собственную нефть!" - призвал президент в соцсети.

Также он подверг критике Францию, которая, по словам президента, не пропустила через свое воздушное пространство самолеты с военными грузами, направляющиеся в Израиль. Трамп пообещал, что "США запомнят" такое решение.

Во вторник газета "Коррьере делла Сера" сообщила, что Италия отказала США в использовании военной базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия для переброски американских бомбардировщиков на Ближний Восток. В понедельник министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что американские самолеты, принимающие участие в конфликте с Ираном, не могут использовать воздушное пространство Испании. Ранее власти Испании также заявляли о запрете использования совместно эксплуатируемых военных баз для военных действий против Ирана.