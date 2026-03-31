В США заявили, что не будут помогать странам, которые не стали участвовать в разблокировке Ормузского пролива

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США не намерены впредь помогать тем странам, которые отказались от участия в мерах по разблокированию Ормузского пролива, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Вам придется научиться сражаться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же как вы не были рядом с нами", - написал он во вторник в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за проблемы Ормузского пролива, таким как Великобритания, которая отказалась участвовать в "обезглавливании" Ирана, у меня есть предложение: во-первых, покупайте у США - у нас топлива навалом; а во-вторых, наберитесь все-таки храбрости, идите в пролив и просто возьмите его".

Трамп вновь заверил, что Иран "опустошен", и что самая тяжелая часть операции позади. "Идите и возьмите собственную нефть!" - призвал президент в соцсети.

Также он подверг критике Францию, которая, по словам президента, не пропустила через свое воздушное пространство самолеты с военными грузами, направляющиеся в Израиль. Трамп пообещал, что "США запомнят" такое решение.

Во вторник газета "Коррьере делла Сера" сообщила, что Италия отказала США в использовании военной базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия для переброски американских бомбардировщиков на Ближний Восток. В понедельник министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что американские самолеты, принимающие участие в конфликте с Ираном, не могут использовать воздушное пространство Испании. Ранее власти Испании также заявляли о запрете использования совместно эксплуатируемых военных баз для военных действий против Ирана.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Axios сообщил об угрозах США атаковать опреснительные станции в Иране

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Танкер поврежден неизвестным снарядом в 31 морской миле от Дубая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1241 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8859 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
