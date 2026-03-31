В ЕК призвали страны ЕС скоординировать действия в условиях энергетического кризиса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны Евросоюза к готовности к потенциально затяжному энергетическому кризису и совместным скоординированным действиям.

"На фоне волатильности рынка, связанной с кризисом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, я призываю государства-члены ЕС скоординировать действия для обеспечения поставок нефти и нефтепродуктов", - написал еврокомиссар в соцсети.

"Несмотря на то, что сейчас наши поставки остаются надежными, мы должны быть готовы к потенциально длительному сбою в международной энергетической торговле", - добавил он.

По словам Йоргенсена, готовность имеет ключевое значение и действовать сообща, крайне важно.

"Я призываю к скоординированным действиям ЕС: обмениваться информацией, отслеживать риски, избегать мер, нарушающих работу рынков, отложить непрофильный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, а также стимулировать экономию спроса и использование биотоплива для снижения нагрузки", - заявил Йоргенсен.

Совет ЕС созвал 31 марта внеочередную неформальную видеоконференцию министров энергетики, посвященную кризису, вызванному войной на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Евросоюз Совет ЕС Еврокомиссия Дан Йоргенсен Ормузский пролив Ближний Восток
Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

 В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8860 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
