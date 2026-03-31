В ЕК призвали страны ЕС скоординировать действия в условиях энергетического кризиса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны Евросоюза к готовности к потенциально затяжному энергетическому кризису и совместным скоординированным действиям.

"На фоне волатильности рынка, связанной с кризисом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, я призываю государства-члены ЕС скоординировать действия для обеспечения поставок нефти и нефтепродуктов", - написал еврокомиссар в соцсети.

"Несмотря на то, что сейчас наши поставки остаются надежными, мы должны быть готовы к потенциально длительному сбою в международной энергетической торговле", - добавил он.

По словам Йоргенсена, готовность имеет ключевое значение и действовать сообща, крайне важно.

"Я призываю к скоординированным действиям ЕС: обмениваться информацией, отслеживать риски, избегать мер, нарушающих работу рынков, отложить непрофильный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, а также стимулировать экономию спроса и использование биотоплива для снижения нагрузки", - заявил Йоргенсен.

Совет ЕС созвал 31 марта внеочередную неформальную видеоконференцию министров энергетики, посвященную кризису, вызванному войной на Ближнем Востоке.