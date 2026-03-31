Владельцы застрявших в Белоруссии литовских грузовиков не могут заплатить за их хранение

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Владельцы части застрявших в Белоруссии литовских грузовиков не могут оплатить услуги их хранения на спецстоянках из-за санкций и, соответственно, их вернуть, заявил агентству ELTA президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Эрландас Микенас. Об этом сообщает LRT.

"Часть литовских грузовиков хранится на территории компании "Белтаможсервис" - это компания, являющаяся таможенным представителем в Беларуси и одной из крупнейших логистических компаний страны, в отношении которой с июня 2022 года действуют санкции Евросоюза", - сказал Микенас.

"Это компания, находящаяся под санкциями, и нет никакой возможности платить компании, находящейся под санкциями. Мы поднимали этот вопрос, и я знаю, что перевозчики ищут возможности оплаты через партнеров, через посредников. Однако трудно сказать, будет ли это расценено как попытка обойти санкции", - подчеркнул он.

"Транспортные компании обратились в Минфин и другие ведомства Литвы с жалобами на трудности с оплатой конфискованного имущества и получили от них официальный ответ о том, что указанная компания находится под санкциями, поэтому платежи невозможны", - рассказал Микенас.

"Ситуацию осложняет тот факт, что физический вывоз евро из Литвы ограничен, - добавил он. - Парадокс в том, что мы даже не можем вывезти наличные из Литвы в евро. Насколько я знаю, можно вывезти 20 евро - теперь перевозчикам приходится обменивать их на доллары, а эти доллары в Беларуси нужно обменивать на белорусские рубли".

По данным МИД Литвы, санкции в отношении "Белтаможсервиса" предполагают заморозку активов компании в странах ЕС и запрет на прямое или косвенное предоставление компании или ее бенефициарам права использовать средства или экономические ресурсы в ЕС.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, которые приводит LRT, к настоящему времени в страну въехал 331 грузовик из числа хранившихся на спецстоянках в Белоруссии после закрытия Литвой границы в октябре 2025 года.

23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил литовским грузовикам, застрявшим в республике после закрытия Литвой границы, выехать после оплаты услуг по их хранению на спецстоянках. В правительстве Белоруссии тогда сообщали, что на спецстоянках находилось более чем 1,9 тысячи машин и прицепов.

Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский заявлял, что плата за хранение прицепа или полуприцепа была установлена более чем в семь раз меньше ранее установленного тарифа в 120 евро за сутки, для сцепленных тягачей и полуприцепов - в три раза.

Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы Linava приводит суммы в 47,6 евро в сутки для сцепленных тягачей и полуприцепов, 31,7 евро в сутки для тягачей и 15,9 евро в сутки для полуприцепов вне сцепок при размещении на спецстоянках.

Ранее президент Linava Микенас заявлял, что, по подсчетам ассоциации, выезд всего хранящегося на белорусских спецстоянках литовского транспорта при актуальной пропускной способности пограничных пропускных пунктов займет месяц.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, которые вызывали сбои в работе аэропорта Вильнюса, Литва решила на месяц закрыть пункты пропуска на границе. В результате в Белоруссии без возможности выехать в Литву осталось множество грузовиков. Сначала им ограничили возможность передвижения, а затем решили выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило.