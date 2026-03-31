КСИР пригрозил ударить по объектам Microsoft и Google на Ближнем Востоке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) распространил предупреждение о том, что объекты некоторых американских компаний на Ближнем Востоке могут попасть под удар, сообщает во вторник агентство "Тасним".

Согласно КСИР, "ключевые объекты компаний, вовлеченных в террористическую деятельность, будут законными целями для нас". В списке числятся, в частности, Microsoft, Apple, Google, Boeing, Tesla.

"Мы рекомендуем всем сотрудникам этих компаний незамедлительно покинуть рабочие места, чтобы сохранить свои жизни", - указано в сообщении.

В КСИР отметили, что "в ответ на каждое убийство в Иране этим компаниям стоит ожидать уничтожения связанных с ними подразделений начиная с 20:00 тегеранского времени (19:30 по Москве) 1 апреля".

В организации добавили, что попавшие в список потенциальных целей компании помогают "назначать и отслеживать" цели для ударов в Иране.