США сняли санкции с трех российских морских грузовых судов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из SDN List три морских судна под российским флагом.

Санкции сняты с контейнеровозов FESCO Moneron и FESCO Magadan, а также грузового судна SV Nikolay, говорится в сообщении OFAC.

FESCO Moneron и FESCO Magadan подпали под американские санкции 22 февраля 2022 года из-за связи с уже на тот момент подсанкционным "ПСБ Лизингом". FESCO тогда сообщала, что приступила к выводу судов из лизинга и прекращению отношений с лизингодателем, "что должно стать основанием" для их исключения из санкционного списка.

Король и королева Великобритании посетят США 27-30 апреля

